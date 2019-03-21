2019-03-21T10:45:17+03:00
Общество

В Кирове ищут водителя авто, сбившего подростка на пешеходном переходе

Он скрылся с места ДТП
Евгений ДЕМИХОВ
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Среди кировчан ищут свидетелей ДТП. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиСреди кировчан ищут свидетелей ДТП. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Неизвестный сбил на своей машине пешехода 20 марта, около пяти часов вечера. Юноша переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

- Наезд произошел вблизи дома № 126 на улице Карла Маркса, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В результате происшествия 16-летний молодой человек получил травмы. Госпитализация ему не понадобилась.

В полиции ищут водителя, который сбил пешехода, а также свидетелей ДТП. За скрытие с места происшествия его могут лишить водительских прав на полтора года или арестовать на 15 суток.

Кстати, всего за день в городе выявили 117 нарушений ПДД. Так, один из водителей сел за руль в пьяном виде. Еще 13 автовладельцев нарушили правила проезда по пешеходным переходам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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