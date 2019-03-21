2019-03-21T10:46:21+03:00
Общество

В доме с рухнувшим козырьком на Комсомольской произошел еще один обвал

ЧП произошло вновь, как и предсказывали местные жители
Евгений ДЕМИХОВ
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Заходить в этот подъезд теперь опасно. Фото: Анна АНДРЕЕВАЗаходить в этот подъезд теперь опасно. Фото: Анна АНДРЕЕВА
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- Чего и следовало ожидать, - с горечью сообщают жильцы дома на Комсомольской, 56. - Аналогичная ситуация со вторым подъездом.

Кировчане уже сообщали о том, что в их доме упал козырек. Обломки перегородили вход в подъезд. Жильцы в социальных сетях поблагодарили сотрудников МЧС, которые оперативно приехали и разгребли завалы, и посетовали, что местная УК ничего не делает.

Жители дома пожаловались «Комсомолке», что такая же участь ждет второй подъезд, потому что над ним нависает ледяная глыба, а управляющая компания их не слышит. И вот, как и предрекали жильцы, снежная масса рухнула и обрушила козырек второго подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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