2019-03-21T10:48:55+03:00
Общество

Антимонопольщики признали незаконными объединенные платежки за ТКО и электричество

В управлении потребовали разделить их на две квитанции
Евгений ДЕМИХОВ
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Кировчане получали единые квитанции за мусор и электричествоКировчане получали единые квитанции за мусор и электричествоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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У кировчан должна быть возможность выплачивать услуги по вывозу мусора и поставку электроэнергии. Об этом заявили в региональном УФАС.

- Из заявлений горожан следует, что лицевой счет, указанный в платежных документах, является общим на обе коммунальные услуги, - сообщили в УФАС по Кировской области. - При оплате по данному платежному документу только одной коммунальной услуги - по электроснабжению - полученная сумма распределяется между обеими коммунальными услугами, указанными в квитанции, вследствие чего возникает задолженность за коммунальную услугу по электроснабжению.

Антимонопольщики нашли нарушения закона «О конкуренции» в действиях АО «ЭнергосбыТ Плюс». Организации дали десятидневный срок на то, чтобы исправить ситуацию и разделить платежки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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