В Кирове еще одна машина «скорой» застряла в снегу во дворе

СЕГОДНЯ 21:39 2019-03-20T21:42:08+03:00

Не все кировчане одобряют такое безучастное наблюдение за застрявшим авто. Фото: vk.com/zlo43

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Засевшим в колее авто, пожалуй, уже никого из кировчан не удивишь. Ведь за зиму 2019 года это уже не первый случай, когда «скорая» застревает в заснеженных дворах Кирова. Поражает реакция людей на такую «обыденность».

Видео с буксующей машиной выложили в группе «Злой Кировчанин» с подписью: «Во дворе на Воровского застряла. Перед началом видео минут 10 не могла выехать». Пользователи таким зрелищем уже не удивить, поэтому они высказали претензии к автору видео: «Чем снимать, лучше бы помогли вытолкнуть», «В следующий раз врачи будут спешить к вашим родственникам, а кто-то просто тоже на телефон поснимает».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/698358" frameborder="0"></iframe> В Кирове еще одна «скорая» застряла в снегу во дворе.Машина больше десяти минут пыталась выбраться из колеи. Видео: vk.com/zlo43! другой источник

Напомним, что недавно во дворе на Октябрьском проспекте застряла другая машина медиков. Тогда жители посетовали, что дворы плохо очищают от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU