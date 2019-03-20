В Кирове еще одна машина «скорой» застряла в снегу во дворе
Засевшим в колее авто, пожалуй, уже никого из кировчан не удивишь. Ведь за зиму 2019 года это уже не первый случай, когда «скорая» застревает в заснеженных дворах Кирова. Поражает реакция людей на такую «обыденность».
Видео с буксующей машиной выложили в группе «Злой Кировчанин» с подписью: «Во дворе на Воровского застряла. Перед началом видео минут 10 не могла выехать». Пользователи таким зрелищем уже не удивить, поэтому они высказали претензии к автору видео: «Чем снимать, лучше бы помогли вытолкнуть», «В следующий раз врачи будут спешить к вашим родственникам, а кто-то просто тоже на телефон поснимает».
В Кирове еще одна «скорая» застряла в снегу во дворе.Машина больше десяти минут пыталась выбраться из колеи. Видео: vk.com/zlo43! другой источник
Напомним, что недавно во дворе на Октябрьском проспекте застряла другая машина медиков. Тогда жители посетовали, что дворы плохо очищают от снега.
ИСТОЧНИК KP.RU