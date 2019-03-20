2019-03-20T21:42:08+03:00
Общество

В Кирове еще одна машина «скорой» застряла в снегу во дворе

Водитель десять минут пыталась выехать из снежного месива
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Не все кировчане одобряют такое безучастное наблюдение за застрявшим авто. Фото: vk.com/zlo43Не все кировчане одобряют такое безучастное наблюдение за застрявшим авто. Фото: vk.com/zlo43
Изменить размер текста:

Засевшим в колее авто, пожалуй, уже никого из кировчан не удивишь. Ведь за зиму 2019 года это уже не первый случай, когда «скорая» застревает в заснеженных дворах Кирова. Поражает реакция людей на такую «обыденность».

Видео с буксующей машиной выложили в группе «Злой Кировчанин» с подписью: «Во дворе на Воровского застряла. Перед началом видео минут 10 не могла выехать». Пользователи таким зрелищем уже не удивить, поэтому они высказали претензии к автору видео: «Чем снимать, лучше бы помогли вытолкнуть», «В следующий раз врачи будут спешить к вашим родственникам, а кто-то просто тоже на телефон поснимает».

В Кирове еще одна «скорая» застряла в снегу во дворе.Машина больше десяти минут пыталась выбраться из колеи. Видео: vk.com/zlo43! другой источник

Напомним, что недавно во дворе на Октябрьском проспекте застряла другая машина медиков. Тогда жители посетовали, что дворы плохо очищают от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» – стратегический партнер и участник форума «Информационная безопасность на Вятке – 2019»
В Кирове раздавили тонну санкционных продуктов из Литвы
В Кирове могут закрыть 127 точек продаж спиртного
Экобокс в ВятГУ – маленький вклад в большое дело спасения Земли
«Вятскому моднику» пользователи рунета собирают деньги на ноутбук
Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья активно готовятся к участию в фестивале #ВместеЯрче-2019
В кировских школах не ремонтируют классы, пищеблоки, окна и крыши
Кировским семьям выдадут путевки в ясельные группы
«Батарея, не болей»: в Кирове сантехник замотал протечку на чугунном радиаторе марлевым бинтом
В Кировской области за сезон отстрелили 171 волка
В Кирово-Чепецке мужчина до смерти забил ножом своего приятеля
В Кировской области закрыли шесть ледовых переправ