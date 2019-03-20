В Кирове раздавили тонну санкционных продуктов из Литвы
20 марта на одной из кировских баз нашли 1,05 тонны незаконно ввезенных в страну фруктов, овощей и грибов. В списке «санкционки» оказалось 780 килограммов яблок, 252 килограмма груш, 15 килограммов томатов и 3 килограмма шампиньонов. Все эти продукты попали в Киров из Литвы.
- В соответствии с Указом Президента Российской Федерации изъятая из торгового оборота продукция растительного происхождения была утилизирована методом механического сдавливания в специализированном автомобиле, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области. - После чего продукцию вывезли на полигон твердых бытовых отходов.
Кстати, в этом году таким образом уничтожили уже больше двух тонн незаконно ввезенных товаров.
ИСТОЧНИК KP.RU