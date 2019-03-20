В Кирове раздавили тонну санкционных продуктов из Литвы

СЕГОДНЯ 18:12 2019-03-20T18:38:02+03:00

Все фрукты, овощи и грибы нашли на одном складе. Фото: rshn43.ru

После уничтожения их вывезли на полигон ТБО

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20 марта на одной из кировских баз нашли 1,05 тонны незаконно ввезенных в страну фруктов, овощей и грибов. В списке «санкционки» оказалось 780 килограммов яблок, 252 килограмма груш, 15 килограммов томатов и 3 килограмма шампиньонов. Все эти продукты попали в Киров из Литвы.

- В соответствии с Указом Президента Российской Федерации изъятая из торгового оборота продукция растительного происхождения была утилизирована методом механического сдавливания в специализированном автомобиле, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области. - После чего продукцию вывезли на полигон твердых бытовых отходов.

Кстати, в этом году таким образом уничтожили уже больше двух тонн незаконно ввезенных товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU