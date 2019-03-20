2019-03-20T18:40:00+03:00
Общество

В Кирове могут закрыть 127 точек продаж спиртного

Среди них кафе, магазины шаговой доступности и рестораны
Евгений ДЕМИХОВ
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Из-за увеличения зоны запрета могут закрыть почти сто магазиновИз-за увеличения зоны запрета могут закрыть почти сто магазиновФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Продавать алкоголь запрещено в любых заведениях, находящихся на расстоянии 10 метров от медицинских организаций и 20 метров - от образовательных учреждений. Однако в кировском УМВД предложили расширить эту зону до 100 метров.

- Говорить о том, что мэрия «не хочет отодвигать «пивнушки», совершенно неправильно, - пояснили в администрации города Кирова. - Напротив, мы предлагаем, во-первых, усилить работу по жалобам кировчан на конкретных нарушителей норм по времени и месту продажи алкоголя, во-вторых, выйти с законодательной инициативой об установлении на федеральном уровне запрета на розничную продажу алкогольной продукции в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных жилых домах.

Если в мэрии согласятся с предложением силовиков, то в Кирове могут закрыться 127 точек продаж спиртного, среди которых 89 магазинов, расположенных вблизи жилых домов. В администрации есть заключение, согласно которому увеличение зоны запрета приведет к росту продаж контрафактного алкоголя и снижению рентабельности бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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