В кировских школах не ремонтируют классы, пищеблоки, окна и крыши

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-20T17:10:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Ведомство за год проверило 1849 учреждений для детей и подростков. Специалисты выяснили, что в Кировской области до сих пор есть учебные заведения, которые не подключены к централизованному отоплению, канализации и водопроводу. Кроме того, в некоторых школах, несмотря на общий рост благосостояния, не проводят ремонты классов, пищеблоков, не меняют старые оконные рамы и не чинят протекающие крыши.

- В 2018 году подготовлено и направлено в суды 26 исков об обязании устранить нарушения санитарного законодательства, из них судами удовлетворено 25 исков, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Особый контроль осуществлялся за организацией питания. Принятые к обязательному исполнению меню соответствовали физиологическим потребностям детей. По результатам проверок выявлялись единичные случаи их невыполнения.

В 91,7% образовательных учреждений есть необходимое горячее питание для детей. За весь год специалисты не обнаружили некачественных продуктов в столовых.

ИСТОЧНИК KP.RU