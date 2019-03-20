Кировским семьям выдадут путевки в ясельные группы

СЕГОДНЯ 15:45 2019-03-20T16:15:36+03:00

В скором времени больше тысячи самых маленьких кировчан смогут пойти в ясли Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Больше тысячи детей смогут начать ходить в детские сады. Места для них появились благодаря строительству новых дошкольных учреждений. Путевки в ясельные группы начнут выдавать уже в обозримом будущем.

- Они есть во всех новых детских садах, построенных в 2018 году, - сообщают в администрации города Кирова. - Расположены ясельные группы на первых этажах зданий. Кроме того, их будут открывать за счет перепрофилирования групп кратковременного пребывания.

Выдача направлений начнется с 24 июня, окончится 27 июня. Однако, прием родителей могут продлить во избежание очередей. Выдача будет проходить по адресу: улица Молодой Гвардии, 74, в кабинете 30 (актовый зал) с 8.00 часов утра до 18.00 часов вечера.

Родителей заранее должны предупредить по телефону, который они указывают в заявлении на путевку.

ИСТОЧНИК KP.RU