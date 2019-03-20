«Батарея не болей»: в Кирове сантехник замотал протечку на чугунном радиаторе марлевым бинтом

СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-20T16:20:02+03:00

На удивление хозяина: вода больше не бежит, а перевязка сухая и не пахнет

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В одной из кировских квартир изобретательный сантехник починил протекающую чугунную батарею с помощью… медицинского марлевого бинта. Об этом в социальных сетях сообщил хозяин квартиры, куда был вызван мастер.

- Вызвали сантехника, - написал кировчанин. - Попросил тещу прийти к нам в назначенное обслуживающей конторой время. Придя вечером с работы, увидел это и даже не знаю смеяться или...

На удивление лайфхак сработал и труба больше не течет

В комментариях кировчане стали иронизировать, что у мастера первое образование было медицинское или что фамилия у него Айболит.

Однако, среди сотни насмешек и укоров кто-то написал, что забинтовать протекающую трубу - один из самых ходовых и быстрых способов не затопить себя и соседей снизу.

- Иногда в квартире нет специальных инструментов для ремонта, - написал Илья. - Как вариант, можно воспользоваться подручными средствами. В любом доме есть поваренная соль, бинты: с их помощью можно устранить течь. Сначала надо смочить бинт в воде, затем хорошо обвалять его в поваренной соли. После этого бинт плотным слоем накладывается на резьбу, где выявлена течь. Высыхая, соль способствует быстрому «росту» ржавчины и блокирует протечку. Но чтобы обеспечить надежность, следует поверх бинтов с поваренной солью наложить цементно-гипсовую повязку.

ИСТОЧНИК KP.RU