В Кирово-Чепецке мужчина до смерти забил ножом своего приятеля

СЕГОДНЯ 13:09 2019-03-20T13:09:17+03:00

Мужчина десять раз ударил ножом своего пьяного приятеля Фото: Валерий РОМАНОВ

Во время ссоры убийца десять раз ударил собутыльника лезвием в голову

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В Кирово-Чепецке произошло убийство: двое приятелей вместе выпивали, но поссорившись, один из них ножом заколол своего товарища. Об этом сообщили в следственном комитете России по Кировской области.

- Мужчина, подозреваемый в убийстве, сам позвонил в полицию после совершения преступления, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

Как выяснило следствие: убитом было 47 лет, его приятелю - 36. Разозлившись молодой мужчина схватил нож и десять раз ударил им в голову и грудь своему обидчику. Смерть наступила мгновенно. ЧП произошло 19 марта около двух часов дня.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU