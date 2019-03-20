2019-03-20T12:24:00+03:00
Происшествия

Жильцы дома с обвалившимся козырьком: «Скоро такая же история произойдет и со вторым подъездом»

Навес рухнул и перегородил кировчанам вход в подъезд
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Обломки перекрыли выход и выход в подъезд. Фото: Анна АНДРЕЕВАОбломки перекрыли выход и выход в подъезд. Фото: Анна АНДРЕЕВА
Изменить размер текста:

Во вторник, 19 марта, на улице Комсомольской 56,а обвалился козырек подъезда жилого дома. О ЧП местные жители сообщили около 23.00 в группе «Злой кировчанин». По словам жильцов, обломки перегородили вход и выход в подъезд. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

К счастью, никто не пострадал. Фото: Анна АНДРЕЕВА

К счастью, никто не пострадал. Фото: Анна АНДРЕЕВА

По словам кировчан, разобрали завалы от разрушенного козырька сотрудники МЧС. Они оперативно приехали на место случившегося. Однако управляющая компания пока никаких других действий не предприняла.

Завалы разбирали сотрудники МЧС. Фото: Анна АНДРЕЕВА

Завалы разбирали сотрудники МЧС. Фото: Анна АНДРЕЕВА

- Со вторым подъездом такая же история, - сообщила «Комсомолке» местная жительница Анна. - Вот-вот упадет ледышка, и ЧП повторится. Но интереса к этому случаю нет, так как нет пострадавших. Видимо нужно, чтобы детей пришибло. А их у нас в подъезде не мало!

Скоро такая же ситуация может произойти и со вторым подъездом. Фото: Анна АНДРЕЕВА

Скоро такая же ситуация может произойти и со вторым подъездом. Фото: Анна АНДРЕЕВА

Напомним, что это уже не первый раз, когда в Кирове рушится козырек подъезда. В феврале металлическая конструкция едва не упала на женщину в микрорайоне Филейка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На могилу погибшей трехлетней девочки заказали шесть кованных роз и ангелочка
Пловцы «Кировэнерго» стали призерами Спартакиады среди энергетических предприятий Кировской области
В Нововятске маршрут автобуса № 16 временно сократят на одну остановку
В Кирове осужден третий руководитель ипотечной корпорации
У церкви на Ломоносова бензовоз столкнулся с легковушкой
Жительнице Кирово-Чепецка на 13 лет отсрочили приговор за избиение дочери
В Чепецке рабочий завода получил штраф шесть тысяч рублей за вынесенные трубы
Весеннее равноденствие в Кирове: зима еще напомнит о себе
В Кировской области обнаружили 20 тонн зараженной перловки
ВятГУ и «УРАЛХИМ» подписали соглашение о сотрудничестве
Житель Белой Холуницы спас 80-летнего соседа из-под снежной лавины
На улице Производственной появится два торговых центра
Прокуратура Ленинского района заставила «управляйку» очистить девять крыш
УК Ленинского района получила представление прокуратуры за двойные платежки за мусор
Мать, которую обвиняют в голодной смерти трехлетней девочки, признала свою вину
В Чистых Прудах 13-летнего ребенка покусал алабай
Кировчанка озвучила голливудскую актрису Энн Хэтэуэй в фантастическом фильме «Море страсти»
Уроженец Кирова прошел во второй этап проекта «Песни» на ТНТ
Кировэнерго выполнил техприсоединение к электросетям цехов по производству клееного бруса