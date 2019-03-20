Жильцы дома с обвалившимся козырьком: «Скоро такая же история произойдет и со вторым подъездом»

СЕГОДНЯ 12:23 2019-03-20T12:24:00+03:00

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Во вторник, 19 марта, на улице Комсомольской 56,а обвалился козырек подъезда жилого дома. О ЧП местные жители сообщили около 23.00 в группе «Злой кировчанин». По словам жильцов, обломки перегородили вход и выход в подъезд. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

К счастью, никто не пострадал. Фото: Анна АНДРЕЕВА

По словам кировчан, разобрали завалы от разрушенного козырька сотрудники МЧС. Они оперативно приехали на место случившегося. Однако управляющая компания пока никаких других действий не предприняла.

Завалы разбирали сотрудники МЧС. Фото: Анна АНДРЕЕВА

- Со вторым подъездом такая же история, - сообщила «Комсомолке» местная жительница Анна. - Вот-вот упадет ледышка, и ЧП повторится. Но интереса к этому случаю нет, так как нет пострадавших. Видимо нужно, чтобы детей пришибло. А их у нас в подъезде не мало!

Скоро такая же ситуация может произойти и со вторым подъездом. Фото: Анна АНДРЕЕВА

Напомним, что это уже не первый раз, когда в Кирове рушится козырек подъезда. В феврале металлическая конструкция едва не упала на женщину в микрорайоне Филейка.

ИСТОЧНИК KP.RU