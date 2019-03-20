В Нововятске маршрут автобуса № 16 временно сократят на одну остановку

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-20T11:41:59+03:00

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Остановка «Универмаг» станет конечной для городского автобуса № 16. Этот маршрут временно сократят на 200 метров. Ранее для этого автобуса конечной была остановка «Механический завод».

Конечная остановка для автобуса №16 будет до поворота к заводу. Фото: cdsvyatka.com

- Дорога, которая ведет к предприятию серьезно разбита и создает трудности для проезда крупногабаритного пассажирского транспорта, - сообщили в администрации города Кирова. - Поэтому для безопасности пассажиров и сохранности техники решено сократить маршрут.

Сейчас администрации ищут возможность для ремонта дороги, идущей к заводу. Маршрут будет ограничен до тех пор, пока участок не приведут в норму. Кстати, автобус № 52 не изменит свою конечную остановку. Это связано с тем, что транспорт этого маршрута имеет меньшие габариты и большую проходимость.

ИСТОЧНИК KP.RU