2019-03-20T11:41:59+03:00
Общество

В Нововятске маршрут автобуса № 16 временно сократят на одну остановку

Это сделают из-за разбитой дороги
Евгений ДЕМИХОВ
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Маршрут автобуса сократили на 200 метров из-за плохой дорогиМаршрут автобуса сократили на 200 метров из-за плохой дорогиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Остановка «Универмаг» станет конечной для городского автобуса № 16. Этот маршрут временно сократят на 200 метров. Ранее для этого автобуса конечной была остановка «Механический завод».

Конечная остановка для автобуса №16 будет до поворота к заводу. Фото: cdsvyatka.com

Конечная остановка для автобуса №16 будет до поворота к заводу. Фото: cdsvyatka.com

- Дорога, которая ведет к предприятию серьезно разбита и создает трудности для проезда крупногабаритного пассажирского транспорта, - сообщили в администрации города Кирова. - Поэтому для безопасности пассажиров и сохранности техники решено сократить маршрут.

Сейчас администрации ищут возможность для ремонта дороги, идущей к заводу. Маршрут будет ограничен до тех пор, пока участок не приведут в норму. Кстати, автобус № 52 не изменит свою конечную остановку. Это связано с тем, что транспорт этого маршрута имеет меньшие габариты и большую проходимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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