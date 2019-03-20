2019-03-20T11:34:41+03:00
Общество

В Кирове осужден третий руководитель ипотечной корпорации

В суде было доказано, что экс-исполняющий обязанности гендиректора присвоил 900 тысяч рублей
Алена ЗАЙЦЕВА
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Мужчина выплатит штраф суммой 150 тысяч рублейМужчина выплатит штраф суммой 150 тысяч рублейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Приговор очередному руководителю Кировской ипотечной корпорации вынес Первомайский районный суд. По фиктивному договору займа в 2013 году Юрий Ташлыков присвоил себе 900 тысяч рулей. За что и был осужден по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение вверенного виновной имущества с использованием служебного положения, в крупном размере».

- Принимая во внимание тяжесть и общественную опасность содеянного, данные о личности (состояние здоровья), при наличии совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том числе полного возмещения причиненного материального ущерба, суд назначил Ташлыкову наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, - комментируют в прокуратуре Кировской области.

Причем, во время следствия 36-летний Юрий Ташлыков вину не признавал. Но на суде искренне раскаялся и признал себя виновным.

Самое парадоксальное – это третий руководитель АО «КРИК», оказавшийся на скамье подсудимых. Место руководителя ипотечной корпорации уже называют проклятым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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