В Кирове осужден третий руководитель ипотечной корпорации
Приговор очередному руководителю Кировской ипотечной корпорации вынес Первомайский районный суд. По фиктивному договору займа в 2013 году Юрий Ташлыков присвоил себе 900 тысяч рулей. За что и был осужден по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение вверенного виновной имущества с использованием служебного положения, в крупном размере».
- Принимая во внимание тяжесть и общественную опасность содеянного, данные о личности (состояние здоровья), при наличии совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том числе полного возмещения причиненного материального ущерба, суд назначил Ташлыкову наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, - комментируют в прокуратуре Кировской области.
Причем, во время следствия 36-летний Юрий Ташлыков вину не признавал. Но на суде искренне раскаялся и признал себя виновным.
Самое парадоксальное – это третий руководитель АО «КРИК», оказавшийся на скамье подсудимых. Место руководителя ипотечной корпорации уже называют проклятым.
ИСТОЧНИК KP.RU