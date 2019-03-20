2019-03-20T11:20:02+03:00
Происшествия

У церкви на Ломоносова бензовоз столкнулся с легковушкой

В аварии никто не пострадал и бак с горючим остался цел
Елизавета Захарова
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Опасное ДТП на ЮЗ: столкнулись бензовоз и легковой автомобильОпасное ДТП на ЮЗ: столкнулись бензовоз и легковой автомобильФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кирове у церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии произошло опасное ДТП: на повороте у стелы столкнулись бензовоз и легковушка. К счастью, в аварии никто не пострадал, да и машины получили несерьезные повреждения.

Однако, данное ДТП могло бы и вовсе стать чрезвычайным происшествием: неизвестно сколько горючего перевозил в своем баке КАМАЗ. И если бы последующие за бензовозом автомобили повредили цистерну, то горючее могло бы воспламениться и на проезжей части произошел пожар.

Сейчас, на итак загруженном участке проезжей части, образовалась пробка: машины стоят от улицы Лепсе и до перекрестка с улицей Кольцова, также движение заторможено и на улице Ломоносова вдоль бульвара в сторону улицы Московской.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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