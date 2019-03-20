У церкви на Ломоносова бензовоз столкнулся с легковушкой
В Кирове у церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии произошло опасное ДТП: на повороте у стелы столкнулись бензовоз и легковушка. К счастью, в аварии никто не пострадал, да и машины получили несерьезные повреждения.
Однако, данное ДТП могло бы и вовсе стать чрезвычайным происшествием: неизвестно сколько горючего перевозил в своем баке КАМАЗ. И если бы последующие за бензовозом автомобили повредили цистерну, то горючее могло бы воспламениться и на проезжей части произошел пожар.
Сейчас, на итак загруженном участке проезжей части, образовалась пробка: машины стоят от улицы Лепсе и до перекрестка с улицей Кольцова, также движение заторможено и на улице Ломоносова вдоль бульвара в сторону улицы Московской.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU