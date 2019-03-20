2019-03-20T10:45:05+03:00
Происшествия

В Чепецке рабочий завода получил штраф шесть тысяч рублей за вынесенные трубы

Уголовное дело рассматривалось по статье «Покушение на кражу»
Алена ЗАЙЦЕВА
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Суд наказал воришку штрафом в шесть тысяч рублейСуд наказал воришку штрафом в шесть тысяч рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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Суд города Кирово-Чепецка рассматривал уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Рабочий Чепецкого колбасного завода, видимо, решил, что его доход не соответствует его пожеланиям, и решил украсть с предприятия металлические трубы. Как он признался на суде, четыре трубы он хотел сдать в пункт приема металла.

Однако бдительный коллега заметил воришку и сдал его начальству. То, в свою очередь, вызвало полицию.

Кстати, максимальное наказание по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу» - штраф до полумиллиона рублей или ограничение свободы от шести месяцев до полутора лет.

- Суд согласился с мнением Кирово-Чепецкой городской прокуратуры о виновности мужчины в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 6 000 рублей, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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