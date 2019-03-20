Весеннее равноденствие в Кирове: зима еще напомнит о себе

СЕГОДНЯ 06:45 2019-03-20T06:45:52+03:00

В ближайшие дни в Кирове будет тепло, а затем ожидаются заморозки. Фото: pixabay.com

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20 марта традиционно считается днем весеннего равноденствия. Именно после этой даты зима обычно отступает, а снег на улице начинает таять все быстрее. Однако по информации группы «Любительская метеорология в Кирове», жителям города еще предстоит померзнуть.

- После 20 марта происходит более активный переход от зимней погоды к весенней, - отметили метеорологи-любители. - Наступившая неделя станет этому подтверждением, но зима находится в стадии агонии в конце текущей и в начале следующей недели еще напомнит о себе.

Если в четверг и в пятницу температура воздуха ночью составит -3…+2 градуса, то на следующей неделе ожидается -1… - 6 градусов. Кроме того, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU