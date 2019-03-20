В Кировской области обнаружили 20 тонн зараженной перловки
Специалисты Россельхознадзора обнаружили в Кировской области зараженную перловую крупу. Оказалось, что в 20 тоннах продукции содержался карантинный сорняк. Такую перловку к нам завезли из Удмуртской Республики.
- В марте специалисты во время испытаний в лабораторных условиях нашли в крупе Амброзию полыннолистную, - уточнили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмурсткой Республике. - Это сорняк, который по внешнему виду напоминает полынь.
По словам специалистов, растение засоряет полевые культуры, огороды, сады, виноградники и пастбища. Кроме того, во время цветения сорняк образует огромное количество пыльцы. Это может вызвать у жителей Кировской области аллергию.
ИСТОЧНИК KP.RU