2019-03-20T06:42:02+03:00
Общество

В Кировской области обнаружили 20 тонн зараженной перловки

Крупу завезли из Удмуртской Республики
Анна КРЮКОВА
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В перловой крупе обнаружили сорняк. Фото: rshn43.ruВ перловой крупе обнаружили сорняк. Фото: rshn43.ru
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Специалисты Россельхознадзора обнаружили в Кировской области зараженную перловую крупу. Оказалось, что в 20 тоннах продукции содержался карантинный сорняк. Такую перловку к нам завезли из Удмуртской Республики.

- В марте специалисты во время испытаний в лабораторных условиях нашли в крупе Амброзию полыннолистную, - уточнили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмурсткой Республике. - Это сорняк, который по внешнему виду напоминает полынь.

По словам специалистов, растение засоряет полевые культуры, огороды, сады, виноградники и пастбища. Кроме того, во время цветения сорняк образует огромное количество пыльцы. Это может вызвать у жителей Кировской области аллергию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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