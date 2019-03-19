На улице Производственной появится два торговых центра

СЕГОДНЯ 17:18 2019-03-19T17:47:01+03:00

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На границе развязки с Советским трактом может появиться два торговых центра. Проекты, которые были представлены архитекторами, нареканий не вызвали ни у главы города, ни у главы администрации. Однако Илья Шульгин отметил, что нужно рассчитать загруженность улицы, чтобы город не встал в пробках.

- В проекте необходимо предусмотреть въезд и выезд с территории таким образом, чтобы не создавать транспортных заторов, - отметил глава администрации. - Это обязательное требование для зданий такого назначения.

Также чиновники отметили, что нужно очень грамотно проработать вопрос подключения коммуникаций и устройства ливневки.

Также на градсовете обсудили застройку улицы Рудницкого. На данный момент планируется, что там в ближайшее время появится девятиэтажка. И это даст старт к появлению до 2025 года еще десяти типовых домов.

- Продуман ли вопрос размещения на участке школы, детского сада? - задал вопрос Илья Вячеславович. - Даже по элементарным подсчетам становится ясно, что при развитии микрорайона его численность увеличится как минимум на тысячу человек, которые станут жильцами новых домов. Ситуация с детскими садами в данном районе сейчас одна из самых напряженных. Школа в Зиновых также заполнена уже на 100%.

По словам инвестора, участки под размещение школы и детского сада предусмотрены, но не выкуплены.

Оба проекта были отправлены на доработку с учетом замечаний градсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU