2019-03-19T17:49:40+03:00
Общество

УК Ленинского района получила представление прокуратуры за двойные платежки за мусор

Квитанции жильцам нескольких десятков домов пришли и от УК, и от «Куприта»
Алена ЗАЙЦЕВА
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УК наказали за двойные платежки за мусорУК наказали за двойные платежки за мусорФото: Елизавета Захарова
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Жители нескольких десятков домов, которые находятся в ведении ООО «УК Ленинского района» в январе получили квитанции, в которых УК продолжила начислять плату за мусор. Также квитанции пришли и от «Т Плюс», которые проводят платежи регоператора ОАО Куприт». Напомним, что эта компания с 1 января стала единственным регоператором, который занимается сбором, вывозом и захоронением ТКО.

В спорную ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре. Напомним, что по федеральному закону из состава платы за содержание общего имущества с 1 января 2019 плата за вывоз ТКО должна быть исключена.

- В нарушение требований законодательства ООО «УК Ленинского района» плата за вывоз ТКО из платы за содержание общего имущества не была исключена и была выставлена собственникам жилых помещений в платежных документах за январь 2019 года, - сообщает прокуратура Ленинского района города Кирова. - По выявленным нарушениям «УК Ленинского района» внесено представление, по результатам рассмотрения которого управляющей компанией сделан перерасчет платы за содержание общего имущества, из платы исключена услуга по вывозу ТКО, с февраля 2019 года тариф снижен на сумму оказания услуг по вывозу ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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