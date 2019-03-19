2019-03-19T16:49:29+03:00
Происшествия

Мать, которую обвиняют в голодной смерти трехлетней девочки, признала свою вину

Правда, частично: девушка уверяет, что не желала смерти своей дочери
Елизавета Захарова
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Мать погибшей от истощения девочки частично признала свою вину. Фото: vk.com/kirov_newsМать погибшей от истощения девочки частично признала свою вину. Фото: vk.com/kirov_news
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21-летняя кировчанка, оставившая свою трехлетнюю дочь одну в квартире, признала свою вину в смерти ребенка. Правда, только частично. Об этом «Комсомолке» рассказали в Cледственном комитете Кировской области.

- Девушка говорит только то, что не желала смерти своей дочери, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Больше она ничего не говорит.

Напомним, что трагедия, потрясшая весь город, регион и страну, произошла 20 февраля 2019 года. Бабушка трехлетней девочки пришла навестить внучку, поздравить ее с днем рождения, но вместо этого нашла уже мертвого ребенка, лежащего на полу в грязной квартире.

Мать погибшей девочки сразу же задержали и заключили под стражу. В СИЗО девушка сидит в шестиместной камере. Узнав о трагедии, кировчане требовали самого сурового и жестокого наказания для нее. Горе-родительница уже прошла психиатрическую экспертизу: результатов пока нет.

На данный момент, бабушка проходит по уголовному делу потерпевшей. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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