2019-03-19T15:27:01+03:00
Происшествия

В Чистых Прудах 13-летнего ребенка покусал алабай

Девочка сама написала анонимное обращение в социальные сети
Александра Коршунова
Поделиться:
Собака прокусила куртку девочки. Фото: vk.com/zlo43Собака прокусила куртку девочки. Фото: vk.com/zlo43
Изменить размер текста:

В микрорайоне Чистые Пруды алабай покусал 13-летнюю кировчанку. Девочка вместе с другом возвращалась из магазина по улице Советской. Из-за забора выскочила «большая белая собака» и набросилась на детей. Животное укусило девочку за спину и локоть, а ее друга несколько метров протащила за штанину. Школьница сообщила, что от сильного укуса ее защитила толстая куртка.

Также в посте ребенок написал, что уже не раз просила хозяина собаки не отпускать животное во двор без намордника, ведь алабай - достаточно крупная собака, она с легкостью может перепрыгнуть забор. Однако хозяин отнекивался, утверждая, что пес добрый и не кусается.

Под постом кировчане посоветовали девочке обратиться в полицию и больницу, сделать прививки от бешенства и столбняка. Агрессивная собака не первый раз выбегает на улицу, местные жители даже обращались к стражам порядка.

- Писали заявление участковому, в администрацию, - прокомментировала пост Екатерина. - На что был ответ: пока не будет пострадавших, мы ничего сделать не можем. Хозяин собаки ведет себя очень нагло, не реагирует на просьбы и замечания соседей, а наоборот, грубит, отвечает с наглой ухмылкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мать, которую обвиняют в голодной смерти трехлетней девочки, признала свою вину
Кировчанка озвучила голливудскую актрису Энн Хэтэуэй в фантастическом фильме «Море страсти»
Уроженец Кирова прошел во второй этап проекта «Песни» на ТНТ
Кировэнерго выполнил техприсоединение к электросетям цехов по производству клееного бруса
В микрорайоне Озерки из-за поломанного холодильника загорелась квартира
Из колхоза в Котельничском районе украли 50 тонн сена
В Кировской области дальнобойщик не мог выехать из леса трое суток: мужчину кормили местные жители
Во всех мировых судах Кировской области установят устройства аудиозаписи
В Кирово-Чепецке семья обналичила материнский капитал, продав купленную на эти средства квартиру
На Октябрьском проспекте сбили пешехода: мужчина получил травмы
Киров может получить шесть миллиардов рублей на создание концессии
ДОСААФ получил от инвестора полигона Осинцы систему отпугивания птиц
Молодой кировчанин украл у пенсионерки, которой помогал по хозяйству, 210 тысяч рублей
В Кирове приставы арестовали иномарку женщины, из-за которой травмировался ребенок в батутном парке
Аэропорт Победилово открывает новое направление для перелетов Киров - Усинск
В первом официальном фестивале корпоративных команд КВН представители МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья завоевали две награды
В Лузе столкнулись детский автобус и КамАЗ: есть пострадавшие
Кировчанина наказали за попытку купить крупную партию наркотиков
В Нижегородской области заживо сгорел водитель кировского грузовика
Мошенник забрал деньги из кассы кировского отеля, представившись директором
Кировская областная больница должна выплатить 70 тысяч рублей чепецкому инвалиду
В Вятских Полянах третьеклассник случайно повесился на турнике для отжимания
В Кирове пройдет благотворительный марафон «Вятские холмы»
Администрация города Кирова: «Ремонт кировских дорог начнется в мае»