В Чистых Прудах 13-летнего ребенка покусал алабай

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-19T15:27:01+03:00

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В микрорайоне Чистые Пруды алабай покусал 13-летнюю кировчанку. Девочка вместе с другом возвращалась из магазина по улице Советской. Из-за забора выскочила «большая белая собака» и набросилась на детей. Животное укусило девочку за спину и локоть, а ее друга несколько метров протащила за штанину. Школьница сообщила, что от сильного укуса ее защитила толстая куртка.

Также в посте ребенок написал, что уже не раз просила хозяина собаки не отпускать животное во двор без намордника, ведь алабай - достаточно крупная собака, она с легкостью может перепрыгнуть забор. Однако хозяин отнекивался, утверждая, что пес добрый и не кусается.

Под постом кировчане посоветовали девочке обратиться в полицию и больницу, сделать прививки от бешенства и столбняка. Агрессивная собака не первый раз выбегает на улицу, местные жители даже обращались к стражам порядка.

- Писали заявление участковому, в администрацию, - прокомментировала пост Екатерина. - На что был ответ: пока не будет пострадавших, мы ничего сделать не можем. Хозяин собаки ведет себя очень нагло, не реагирует на просьбы и замечания соседей, а наоборот, грубит, отвечает с наглой ухмылкой.

ИСТОЧНИК KP.RU