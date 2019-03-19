Кировчанка озвучила голливудскую актрису Энн Хэтэуэй в фантастическом фильме «Море страсти»

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-19T15:24:55+03:00

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33-летняя актриса Центрального академического театра Российской Армии Алена Фалалеева озвучила главную роль в новом приключенческом фильме «Море страсти». Теперь в русском прокате ее голос принадлежит Карэн Зарикас, которую сыграла голливудская актриса Энн Хэтуэй.

Это ее первая работа по дубляжу главного персонажа в фильме. До этого у Алены было несколько десятков работ, где ее голос принадлежит второстепенным героям в различных кинокартинах: «Пятьдесят оттенков серого», «Вдали от обезумевшей толпы», «Идеальный голос-2», «Мир юрского периода», «Первый мститель: Противостояние», «Варкрафт» и мультфильмов «Миньоны», «Тайная жизнь домашних животных» и многие другие.

Алена родилась в Вятских Полянах. Окончила театральный институт им. Щукина, курс Юрия Шлыкова. В театре Российской Армии девушка играла в спектаклях «Вечно живые», «Изобретательная влюбленная», «Похищение принцессы Фей», «Сердце не камень», «Танцы с учителем», а в Театре имени Вахтангова сыграла Марселу в спектакле «Собака на сене».

Отметим, что история о любви, приключениях, рисках и преданности вышла в широкий прокат еще в прошлом месяце. Мировая и российская премьеры состоялись 24 января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU