2019-03-19T15:22:27+03:00
Общество

Уроженец Кирова прошел во второй этап проекта «Песни» на ТНТ

Алексей Мельчаков с группой исполнили песню собственного сочинения
Александра Коршунова
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Кировский гитарист (молодой человек первый слева) прошел в следующий этап конкурса «Песни» в составе группы «Давинчи». Фото: социальные сетиКировский гитарист (молодой человек первый слева) прошел в следующий этап конкурса «Песни» в составе группы «Давинчи». Фото: социальные сети
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Уроженец города Кирова, гитарист группы «Давинчи», принял участие в музыкальном конкурсе «Песни» на телеканале ТНТ.

Бойз-бэнд исполнил собственную песню «Не отпускай». Зал с овациями встретил и новую композицию, и музыкантов. Но мнения жюри разделились: Тимати заявил, что «в выступлении группы не нашел для себя ничего нового», а Баста назвал песню «зажигательной». Благодаря рэперу «Давинчи» прошли в следующий этап.

Алексей на своей странице в соцсетях отметил: «Ощущение от «Песни 2» фантастическое. Профессиональная команда, мощный проект».

Отметим, что в следующем этапе проекта Баста и Тимати отберут по 10 музыкантов в свои команды, которые будут сражаться за пять миллионов рублей и контракт со звездным лейблом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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