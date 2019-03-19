Уроженец Кирова прошел во второй этап проекта «Песни» на ТНТ
Уроженец города Кирова, гитарист группы «Давинчи», принял участие в музыкальном конкурсе «Песни» на телеканале ТНТ.
Бойз-бэнд исполнил собственную песню «Не отпускай». Зал с овациями встретил и новую композицию, и музыкантов. Но мнения жюри разделились: Тимати заявил, что «в выступлении группы не нашел для себя ничего нового», а Баста назвал песню «зажигательной». Благодаря рэперу «Давинчи» прошли в следующий этап.
Алексей на своей странице в соцсетях отметил: «Ощущение от «Песни 2» фантастическое. Профессиональная команда, мощный проект».
Отметим, что в следующем этапе проекта Баста и Тимати отберут по 10 музыкантов в свои команды, которые будут сражаться за пять миллионов рублей и контракт со звездным лейблом.
ИСТОЧНИК KP.RU