В микрорайоне Озерки из-за поломанного холодильника загорелась квартира
В Кирове, в микрорайоне Озерки, горела квартира в одном из многоэтажных домов по улице Павла Корчагина. Сигнал тревоги на пульт «01» поступил в 10.52 15 марта. Об этом «Комсомолке» сообщили в ОНДПР по Кировской области.
Пожарные установили, что возгорание началось на кухне одной из квартир. Пламя уничтожило обои, натяжной потолок в комнате, во всей квартире обгорело имущество, стены.
Пожар начался из-за аварийного режима работы холодильника. Фото: ОНДПР по Кировской области
- Хозяйка квартиры ушла около девяти часов утра, - пояснили в пресс-службе. - Вернувшись домой через полтора часа, она обнаружила закопченную квартиру и сгоревший холодильник. Специалисты установили, что причиной пожара стал холодильник, который был в аварийном состоянии, но его вовремя никто не стал чинить.
В пожаре никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU