2019-03-19T15:21:38+03:00
Происшествия

В микрорайоне Озерки из-за поломанного холодильника загорелась квартира

В пожаре, к счастью, никто не пострадал
Елизавета Захарова
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В квартире натяжной потолок расплавился. Фото: ОНДПР по Кировской областиВ квартире натяжной потолок расплавился. Фото: ОНДПР по Кировской области
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В Кирове, в микрорайоне Озерки, горела квартира в одном из многоэтажных домов по улице Павла Корчагина. Сигнал тревоги на пульт «01» поступил в 10.52 15 марта. Об этом «Комсомолке» сообщили в ОНДПР по Кировской области.

Пожарные установили, что возгорание началось на кухне одной из квартир. Пламя уничтожило обои, натяжной потолок в комнате, во всей квартире обгорело имущество, стены.

Пожар начался из-за аварийного режима работы холодильника. Фото: ОНДПР по Кировской области

Пожар начался из-за аварийного режима работы холодильника. Фото: ОНДПР по Кировской области

- Хозяйка квартиры ушла около девяти часов утра, - пояснили в пресс-службе. - Вернувшись домой через полтора часа, она обнаружила закопченную квартиру и сгоревший холодильник. Специалисты установили, что причиной пожара стал холодильник, который был в аварийном состоянии, но его вовремя никто не стал чинить.

В пожаре никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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