2019-03-19T15:31:39+03:00
Происшествия

Из колхоза в Котельничском районе украли 50 тонн сена

Воры несколько месяцев вывозили рулоны со складов
Елизавета ЗахароваАлександра КОРШУНОВА
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Злоумышленники кормили своих лошадей и коров украденным у колхоза сеном. Фото: pixabay.comЗлоумышленники кормили своих лошадей и коров украденным у колхоза сеном. Фото: pixabay.com
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В полицию Котельнича обратилось руководство одного из районных сельскохозяйственных производственных кооперативов, заявив, что на протяжении нескольких месяцев из складов пропадает сено. Таким образом, злоумышленники вывезли 50 тонн корма для крупного рогатого скота и лошадей. Следователи насчитали 165 тысяч рублей ущерба, причиненного колхозу. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

В результате спецоперации, организованной сотрудниками полиции, двоих местных жителей задержали во время очередного набега на чужой склад.

При задержании выяснилось, что лошадей и коров из своего подсобного хозяйства они кормили чужим сеном. Как заявил один из задержанных, 36-летний житель Котельничского района, вывозить похищенные корма из колхоза они начали с декабря прошлого года. У злоумышленников была изъята часть похищенного: около 30 рулонов сена.

В настоящее время в отношении подозреваемых в краже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь подозреваемым грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет. Ведется следствие. Ущерб колхозу ворам, скорей всего, придется возместить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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