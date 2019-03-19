В Кировской области дальнобойщик не мог выехать из леса трое суток: мужчину кормили местные жители

СЕГОДНЯ 11:21 2019-03-19T11:30:58+03:00

По словам водителя, он ехал по навигатору и заблудился

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В Кировской области дальнобойщик застрял в лесу в районе автодороги Каринторф - Слободской. Водителю фуры пришлось провести в автомобиле трое суток. Без помощи спецтехники он выехать не мог. Информация об этом появилась в группе «Подслушано Кирово-Чепецк».

- Вчера вечером возили ему продукты питания, - сообщил местный житель. - Может быть, кто-то знает, где можно взять тяжелую технику (трактор или бульдозер), чтобы помочь человеку?

В комментариях водители, которые пытались помочь дальнобойщику, отметили, что на эту дорогу мужчину «завел» навигатор. Кто-то сообщил, что, вероятно, водитель мог быть пьян и объезжал посты ДПС. К счастью, в понедельник, 18 марта, один из подписчиков сообщил, что фуру вытащили.

ИСТОЧНИК KP.RU