Во всех мировых судах Кировской области установят устройства аудиозаписи
Их поставят до сентября 2019 года
Суды теперь по закону будут записывать все заседания не только на бумаге, но и на аудиоустройствах. Фото: минюст43.рф
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Все разбирательства будут фиксировать не только письменно. Для кировских мировых судов уже купили специальные устройства аудиозаписи. Их планируют поставить в залах заседания до 1 сентября 2019 года.
- Федеральный закон внес изменения в статью 228 Гражданского процессуального кодекса РФ, - сообщили в Министерстве юстиции Кировской области. - Согласно этим изменениям, в ходе каждого судебного заседания первой и апелляционной инстанций необходимо вести аудиопротоколирование и фиксацию в письменном виде.
Записывать аудио будут и при внесудебных заседаниях.
ИСТОЧНИК KP.RU