Во всех мировых судах Кировской области установят устройства аудиозаписи

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-19T11:32:16+03:00

Суды теперь по закону будут записывать все заседания не только на бумаге, но и на аудиоустройствах. Фото: минюст43.рф

Их поставят до сентября 2019 года

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Все разбирательства будут фиксировать не только письменно. Для кировских мировых судов уже купили специальные устройства аудиозаписи. Их планируют поставить в залах заседания до 1 сентября 2019 года.

- Федеральный закон внес изменения в статью 228 Гражданского процессуального кодекса РФ, - сообщили в Министерстве юстиции Кировской области. - Согласно этим изменениям, в ходе каждого судебного заседания первой и апелляционной инстанций необходимо вести аудиопротоколирование и фиксацию в письменном виде.

Записывать аудио будут и при внесудебных заседаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU