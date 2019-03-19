2019-03-19T10:56:50+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецке семья обналичила материнский капитал, продав купленную на эти средства квартиру

Прокуратура аннулировала договор купли-продажи и обязала родителей прописать детей
Елизавета Захарова
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Родители продали квартиру, купленную на материнский капиталРодители продали квартиру, купленную на материнский капиталФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кирово-Чепецкая семья попыталась обналичить материнский капитал. Родители семейства сначала купили новую квартиру на положенные им по закону деньги, а после продали ее стороннему человеку. Об этом сообщила областная прокуратура.

Нарушение Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» выявила Кирово-Чепецкая прокуратура и направила в районный суд исковое заявление: признать договор купли-продажи недействительным и обязать родителей прописать несовершеннолетних детей в квартире.

На данный момент суд рассматривает исковое заявление.

Отметим, что 19 марта 2019 года в прокуратуре Кировской области пройдет «горячая линия» по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. С 10.00 до 17.00 кировчане могут позвонить в ведомство и рассказать о вопиющем несоблюдении прав детей: о фактах противоправных действий учащихся и о преступных деяний в отношении них, о нарушениях законодательства при получении образования, а также о фактах незаконного взимания в учебных заведениях денег на покупку пособий, учебников, мебели.

По всем обращениям кировчан будут проведены проверки.

Сообщение можно оставить по телефону 64-14-08 или на официальном сайте прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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