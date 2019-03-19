2019-03-19T10:36:58+03:00
Происшествия

На Октябрьском проспекте сбили пешехода: мужчина получил травмы

В этот момент пострадавший переходил проезжую часть
Анна КРЮКОВА
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За день в Кирове сбили двух пешеходов. Фото: vk.com/gibdd43За день в Кирове сбили двух пешеходов. Фото: vk.com/gibdd43
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В понедельник, 18 марта, на Октябрьском проспекте сбили 58-летнего пешехода. ДТП произошло в 15.35. В этот момент 53-летний водитель выезжал с прилегающей территории на «Ауди». Об этом сообщили в УГИБДД УМВД по Кировской области.

- Мужчина переходил проезжую часть дороги по линии тротуара в момент, когда его сбил водитель, - уточнили в ведомстве. - Пострадавший получил травмы.

Еще одно ДТП с пешеходом случилось в этот же день в поселке Костино на улице Парковой. В 15.40 37-летний водитель двигался задним ходом и не заметил 65-летнюю женщину. В итоге, пешеход получила травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости не превышать скорость и соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля. Кроме того, при совершении маневра, нужно убедиться в его безопасности.

Пешеходам в свою очередь необходимо переходить проезжую часть только по пешеходным переходам. Перед этим нужно убедиться, что водители вас видят и пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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