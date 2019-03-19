2019-03-19T08:29:27+03:00
Недвижимость

Киров может получить шесть миллиардов рублей на создание концессии

Компания «РКС-Киров» готова вложить данную сумму на развитие систем водоснабжения и водоотведения Кирова
Елизавета Захарова
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Мэрия планирует заключить концессионное соглашение с МУП «Водоканал»Мэрия планирует заключить концессионное соглашение с МУП «Водоканал»Фото: Елизавета Захарова
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Создание в Кирове концессии по водоснабжению и водоотведению сейчас находится на этапе переговоров и принятия решения. На данный момент власти склоняются к тому, чтобы передать данную коммунальную систему МУП «Водоканал». Однако у компании в скором времени может появится конкурент.

Как сообщили портал «Бизнес-Новости»: «Российские коммунальные системы-Киров» готовы вложить в развитие систем водоснабжения и водоотведения 5,8 миллиарда рублей. Павел Курзаев ведет переговоры с администрацией города Кирова и в ближайшее время готов подать концессионную заявку.

Отметим, что в текущем году к «ККС» истекает срок договора аренды сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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