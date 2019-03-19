ДОСААФ получил от инвестора полигона Осинцы систему отпугивания птиц

СЕГОДНЯ 07:44 2019-03-19T07:44:26+03:00

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Кировский аэроклуб получил от представителей ООО «Центральный полигон», инвесторов свалки в Осинцах, систему отпугивания птиц.

Напомним, что в исковом заявлении на отмену строительства полигона ДОСААФ одним из пунктов указал предполагаемый рост количества птиц в районе и как следствие опасность создаваемая ими для самолетов и пассажиров.

Однако, вместо переноса свалки аэроклубу вручили биоакустическую систему Bird Gard Super Pro PA-4, отпугивающую птиц.

Данная система резонирует панические крики ворон, галок, грачей, чаек, гусей, бакланов и других птиц, что отпугивает реальных особей пернатых. Один блок акустической системы может покрыть площадь в 2,4 гектара. Систему клуб намерен проверить на деле во время полетов.

Кроме этого, несмотря на эффективность конструкций в отпугивании птиц в промышленных целях, ДОСААФ наймет и орнитологов. Они должны будут ходить по территории аэроклуба и при необходимости стрелять, чтобы отпугнуть птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU