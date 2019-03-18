Молодой кировчанин украл у пенсионерки, которой помогал по хозяйству, 210 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:55 2019-03-18T18:55:01+03:00

В Кирове молодой парень потратил 210 тысяч рублей, украденные у пенсионерки, на одежду и спиртное. Фото: УМВД России по Кировской области

Изменить размер текста: A A

Кировские полицейские задержали 20-летнего кировчанина за кражу крупной суммы денег. Молодой человек два месяца обворовывал соседскую 85-летнюю пенсионерку, за которой ухаживал почти год.

В апреле она обратилась ко мне за помощью по уходу, - рассказал задержанный парень полицейским. - Я стал мусор выносить, в магазин ходить, с ней гулял. Ну, это случайно получилось: я зашел к ней на кухню носки забрать с подоконника. Там доска стояла, я носки забрал, а доска наклонилась на меня и я увидел конверт белый. Взял его: там были пятитысячные купюры. Меня сманило, я взял 30 тысяч рублей в первый раз. Деньги тратил на выпивку с друзьями.

Так, молодой человек, приходя к пенсионерке, каждый раз забирал из тайника 20-30 тысяч рублей. Все деньги парень тратил на алкоголь, одежду и другие мелкие расходы.

В отношении кировчанина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Его отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU