В Кирове приставы арестовали иномарку женщины, из-за которой травмировался ребенок в батутном парке

СЕГОДНЯ 18:23 2019-03-18T18:23:26+03:00

Если она не заплатит за моральный вред, то машину продадут

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Предпринимательницу начали искать после того, как она укрылась от оплаты ущерба ребенку, получившего травму на одном из аттракционов ее батутного парка. Наложить арест на ее имущество у приставов не получилось, потому что она уехала из того города, в котором работала.

- У нас появилась информация, что предпринимательница может находиться в Кирове, - сообщили в УФССП России по Кировской области. - Ее автомобиль «Хонда Цивик» был обнаружен во дворе жилого дома по ул. Воровского. На имущество наложен арест - машину изъяли и поместили на охраняемую стоянку.

Если в ближайшее время должница не выплатит 327 тысяч рублей за ущерб ребенку, то иномарку продадут и деньги направят семье пострадавшего на аттракционе ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU