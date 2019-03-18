Аэропорт Победилово открывает новое направление для перелетов Киров - Усинск

СЕГОДНЯ 18:23 2019-03-18T18:33:57+03:00

Люди смогут летать из Кирова в Усинск и обратно еженедельно, по субботам. Фото: pobedilovo.com

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С 4 мая 2019 года из Кирова до Усинска и обратно можно будет долететь на самолете. Аэропорт Победилово совместно с авиакомпанией «Комиавиатранс» открывает новое направление перелетов. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Кировской области.

Комфортабельные реактивные авиасудна вместимостью 50 пассажиров будут отправляться в комякский город каждую неделю по субботам. Перелет займет всего 1 час 50 минут. Продажа билетов открыта уже сегодня.

Так, из Усинска самолет будет вылетать в 14.50, в Кирове он приземлится уже в 16.40. Обратно авиасудно вылетит в 17.40 и приземлится в республике Коми в 19.30.

На данный момент руководство аэропорта и региональное правительство проводит переговоры с авиакомпаниями, чтобы расширить географию полетов кировчан. Так, «Победа» до осени и в новогодние каникулы может начать летать до Сочи и обратно.

Отметим, что за январь-февраль текущего года пассажиропоток Победилово увеличился на 79% и составил 33 209 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU