Кировчанина наказали за попытку купить крупную партию наркотиков

СЕГОДНЯ 17:24 2019-03-18T18:30:26+03:00

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Получить наркотики мужчина так и не смог. Его задержали полиции при попытке забрать запрещенные вещества из «закладки». Эти наркотики он заказал через интернет.

- На него завели дело по статье «Умышленные действия, непосредственно направленные на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», - сообщили в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - Подсудимый в ходе расследования и судебного разбирательства признал свою вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы условно на срок три года.

Напомним, что недавно в суд направили дело по двум бандам, которые совершили 157 наркопреступлений. В одной из них участвовал бывший сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU