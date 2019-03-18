2019-03-18T16:56:03+03:00
Происшествия

В Нижегородской области заживо сгорел водитель кировского грузовика

Машина воспламенилась от столкновения с большегрузной фурой
Елизавета Захарова
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ГАЗ 3302 от столкновения с фурой загорелся. Фото: предоставлено очевидцамиГАЗ 3302 от столкновения с фурой загорелся. Фото: предоставлено очевидцами
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Автомобиль сгорел практически полностью. Фото: предоставлено очевидцами

Автомобиль сгорел практически полностью. Фото: предоставлено очевидцами

Кировские автолюбители ищут свидетелей смертельного ДТП в Нижегородской области. На 199 километре трассы Нижний Новгород-Киров, в Уренском районе, 56-летний водитель большегрузной фуры не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В этот момент по трассе ехал ГАЗ 3302. Столкновение было неизбежным. От удара кузов со стороны водителя смялся, заблокировав автомобилиста внутри. А из-за поврежде топливной системы «газель» загорелась. 27-летний пассажир грузовика смог выбраться, а вот, спасти товарища ему не удалось: раненый водитель сгорел заживо.

Водителя газели спасти не удалось: он сгорел заживо в салоне собственного автомобиля. Фото: предоставлено очевидцами

Водителя газели спасти не удалось: он сгорел заживо в салоне собственного автомобиля. Фото: предоставлено очевидцами

В УГИБДД России по Нижнему Новгороду коллегам из соседнего региона сообщили, что от удара сердце водителя могло остановиться еще до начала пожара. Пассажира «газели» госпитализировали с ушибами и ссадинами. После оказания помощи его отпустили домой. Водитель фуры не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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