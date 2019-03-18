Мошенник забрал деньги из кассы кировского отеля, представившись директором
Женщину обманул неизвестный. Работнице одного из кировских отелей позвонил мужчина, представившийся ее начальником, и попросил подготовить деньги в кассе. Он сказал, что женщина должна отдать всю наличность человеку, который приедет после звонка.
- Сотрудница отеля поверила звонившему, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Через некоторое время после звонка в отель приехал мужчина. Женщина отдала ему все деньги из кассы - 9,6 тысяч рублей. Позже она выяснила, что деньги забрал мошенник.
Полиция выяснила, что номер звонившего зарегистрирован в Волгоградской области. Сейчас мошенника ищут.
Напомним, что недавно жителя Кирово-Чепецка оштрафовали на восемь тысяч рублей за неудачную попытку мошенничества. Он увидел оставленную в банкомате карту и решил снять с нее деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU