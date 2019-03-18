Мошенник забрал деньги из кассы кировского отеля, представившись директором

СЕГОДНЯ 16:41 2019-03-18T16:41:35+03:00

Он позвонил сотруднице организации и сказал, что за наличностью придет другой человек

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Женщину обманул неизвестный. Работнице одного из кировских отелей позвонил мужчина, представившийся ее начальником, и попросил подготовить деньги в кассе. Он сказал, что женщина должна отдать всю наличность человеку, который приедет после звонка.

- Сотрудница отеля поверила звонившему, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Через некоторое время после звонка в отель приехал мужчина. Женщина отдала ему все деньги из кассы - 9,6 тысяч рублей. Позже она выяснила, что деньги забрал мошенник.

Полиция выяснила, что номер звонившего зарегистрирован в Волгоградской области. Сейчас мошенника ищут.

Напомним, что недавно жителя Кирово-Чепецка оштрафовали на восемь тысяч рублей за неудачную попытку мошенничества. Он увидел оставленную в банкомате карту и решил снять с нее деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU