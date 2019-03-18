Кировская областная больница должна выплатить 70 тысяч рублей чепецкому инвалиду

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-18T16:32:29+03:00

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Кирово-Чепецкая прокуратура подала в суд на Кировскую областную больницу. Медицинское учреждение не компенсировало инвалиду I группы проезд от дома до больницы, где он проходил жизненно необходимые процедуры.

Мужчине, больному почечной недостаточностью, приходилось три раза в неделю преодолевать расстояние в 39 километров для того, чтобы в больнице пройти процедуру гемодиализа, которая не проводится в Кирово-Чепецке. Инвалид физически не мог передвигаться на общественном транспорте. Поэтому все это время он ездил на такси или с помощью родственников. Однако, компенсации за оплату проезда от областной больницы мужчина так и не получил.

Суд согласился с исковым заявлением районной прокуратуры и обязал клиническую больницу выплатить компенсацию за проезд в размере более 70 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU