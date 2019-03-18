2019-03-18T16:07:25+03:00
Происшествия

В Вятских Полянах третьеклассник случайно повесился на турнике для отжимания

Мама школьника пыталась его спасти, но безрезультатно
Елизавета Захарова
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В Вятских Полянах мальчик умер во время домашних занятий на турнике. Фото: vk.com/dozorvpВ Вятских Полянах мальчик умер во время домашних занятий на турнике. Фото: vk.com/dozorvp
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В Вятских Полянах третьеклассник погиб во время домашних занятий спортом. Около часа дня, 17 марта, мальчик отжимался на турнике, на котором висела оплетка на руль.

Во время отжиманий мальчик зацепился шеей об оплетку и не смог вырваться. «Чехол руля» пережал 9-летнему ребенку артерию: мальчик упал без сознания. В это время дома находилась мама, но она не сразу услышала, что что-то не так.

- Скорую помощь вызвал отец мальчика, - пояснили «Комсомольской правде» в следственном комитете России по Кировской области. - Мама ребенка, как только увидела сына, позвонила отцу, чтобы он помог, а сама начала делать искусственное дыхание. Но это не помогло. Через пять минут приехала скорая помощь. Но было поздно. Мальчик уже умер.

Сейчас смерть мальчика квалифицируется как несчастный случай. Следственный комитет проводит проверку.

В социальных сетях жители вятских полян объявили сбор денег на помощь родителям погибшего мальчика. Семья многодетная, у них было трое детей. Денег на похороны сына нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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