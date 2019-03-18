В Кирове пройдет благотворительный марафон «Вятские холмы»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-03-18T15:29:44+03:00

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12 мая в Кирове пройдёт забег «Ласковый май» — второй этап серии беговых событий «Вятские Холмы». В рамках мероприятия пройдут забеги на два, пять и пятнадцать километров для начинающих, продвинутых и выносливых спортсменов соответственно. Также состоятся забеги для детей на дистанциях 300 и 600 метров.

В этому году место проведения марафона изменилось. Площадкой для старта и финиша станет Дворец творчества «Мемориал». Маршруты дистанций пройдут по парку и близлежащим городским улицам.

Участие в марафоне платное. Начальная цена 500 рублей для «Продвинутых» и 750 для «Выносливых». Школьники, студенты смогут пробежать дистанцию для начинающих бесплатно. Пенсионеры получат скидку 50%. С 20 марта стоимость повышается. Как сообщают в правительстве Кировской области, собранные деньги направляют в детские дома ребятам, занимающимся легкой атлетикой.

Регистрация уже открыта на официальном сайте.

Где: Дворец творчества «Мемориал»

Когда: 12 мая 8.00-13.30

Стоимость участия от 500 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU