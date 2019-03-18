Администрация города Кирова: «Ремонт кировских дорог начнется в мае»
Администрация города Кирова опубликовала список дорог, которые будут отремонтированы в текущем году. По решению госэкспертизы, ремонт дорог будет произведен на 19 улицах. На реализацию проекта выделят 1 миллиард 40 миллионов 510 тысяч рублей.
В этом году будут отремонтированы участки Октябрьского проспекта, улиц Воровского, Ленина, Тимирязева, Мельничной, Упита, Щорса, Московской, Сурикова, Проезжей, Попова, Ломоносова, Тихой, Маклина, Ленина, Красноармейской, Опарина, тренера Пушкарева, Можайского проезда.
В предварительный список также включена улица Производственная. Ее планируют отремонтировать по всей длине, а это 17 километров. Данная проезжая часть еще не прошла экспертизу.
Первые ремонтные работы могут начаться уже в середине мая.
ИСТОЧНИК KP.RU