Администрация города Кирова: «Ремонт кировских дорог начнется в мае»

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-18T14:12:05+03:00

Улицу Производственную будут ремонтировать по всей длине Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2019 году в городе будет продолжена реализация проекта «Безопасные и качественные дороги»

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Администрация города Кирова опубликовала список дорог, которые будут отремонтированы в текущем году. По решению госэкспертизы, ремонт дорог будет произведен на 19 улицах. На реализацию проекта выделят 1 миллиард 40 миллионов 510 тысяч рублей.

В этом году будут отремонтированы участки Октябрьского проспекта, улиц Воровского, Ленина, Тимирязева, Мельничной, Упита, Щорса, Московской, Сурикова, Проезжей, Попова, Ломоносова, Тихой, Маклина, Ленина, Красноармейской, Опарина, тренера Пушкарева, Можайского проезда.

В предварительный список также включена улица Производственная. Ее планируют отремонтировать по всей длине, а это 17 километров. Данная проезжая часть еще не прошла экспертизу.

Первые ремонтные работы могут начаться уже в середине мая.

ИСТОЧНИК KP.RU