2019-03-18T15:15:54+03:00
Общество

Рейтинг безработицы: в Кировской области из ста человек пять не работают

Количество открытых вакансий в регионе в три раза меньше, чем желающих трудоустроиться
Елизавета Захарова
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Кировчане не могут трудоустроиться около четырех месяцевКировчане не могут трудоустроиться около четырех месяцевФото: Андрей МИРЕЙКО
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РИА-рейтинг опубликовал данные по уровню безработицы в российских регионах с ноября 2018 по январь 2019 года. Уровень неработающих россиян составил 4,8%. Однако уровень безработицы в Кировской области оказался выше - 5%. Эта показатель снизился на 0,3% по сравнению с тем же периодом 207-2018 года.

Цифра по безработице - это соотношение ста работающих людей к количеству безработных. Так, на 100 занятых кировчан в регионе 5 не имеют работы. При этом в области открытых вакансий почти в три раза меньше, чем неработающих людей. На 100 вакансий приходится 292 человека без работы. В среднем жители нашей области ищут новую работу четыре месяца.

Согласно данным Росстата, больше всего неработающих россиян в возрасте от 15 и до 25 лет - 20,4%, от 50 и старше - 19,6%. Средний возраст безработных составляет 36 с половиной лет.

Отметим, что самый низкий показатель безработицы в Москве: всего 1,2% москвичей не трудоустроены. Больше всего неработающего населения в Республике Ингушетия - 26,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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