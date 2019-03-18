Погода в Кирове на неделю: пасмурно и ветрено

СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-18T13:36:44+03:00

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Частые осадки в виде дождя со снегом будут сопровождаться сильным ветром на этой неделе. Тем не менее, погода становится все теплее.

Сегодня, 18 марта, в городе ожидается +1...2 градуса днем и 0...-2 ночью. Погода целый день будет пасмурной, без осадков. Кировчан ждет несильный южный ветер, однако возможны порывы до 8 м/c.

Во вторник, 19 марта, погода удивит жителей разными гранями: пасмурно утром, с прояснениями днем, а к вечеру возможен дождь. Температура поднимется до +2...4 градусов днем, ночью столбик термометра опустится до 0...-2. Прогнозируется южный ветер 3,8 м/c с порывами до 10 м/c.

Среда, 20 марта, принесет в Киров дождь со снегом. Днем воздух прогреется до +1...2 градусов, к ночи не похолодает, температура останется около отметки в +1 градус. Ветер юго-западный.

«Мокрая» среда сменится снежным четвергом. Осадки возможны на протяжении всего дня, однако общее их количество не превысит 0,5 мм. В городе ожидается +1...3 градуса днем, к вечеру похолодает до 0...-2. Синоптики предсказывают несильный западный ветер.

Пятница будет самым холодным днем на этой неделе: температура не выше 0 , ночью -1... -3 градуса. Кировчан ждет снег на протяжении всего дня, ситуацию омрачает и юго-западный ветер с порывами до 12 м/c.

В выходные плюсовая температура вернется. Синоптики обещают днем +1...+3 градуса. Ночью -2...-3. В субботу пасмурно, вечером снег. А воскресенье, по информации Gismeteo.ru, может порадовать небольшими прояснениями.

ИСТОЧНИК KP.RU