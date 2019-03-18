2019-03-18T13:36:44+03:00
Общество

Погода в Кирове на неделю: пасмурно и ветрено

Столбик термометра поднимется выше нуля
Варвара ДУБОВЦЕВА
Поделиться:
На этой неделе кировчане смогут порадоваться первым теплым денькамНа этой неделе кировчане смогут порадоваться первым теплым денькамФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Частые осадки в виде дождя со снегом будут сопровождаться сильным ветром на этой неделе. Тем не менее, погода становится все теплее.

Сегодня, 18 марта, в городе ожидается +1...2 градуса днем и 0...-2 ночью. Погода целый день будет пасмурной, без осадков. Кировчан ждет несильный южный ветер, однако возможны порывы до 8 м/c.

Во вторник, 19 марта, погода удивит жителей разными гранями: пасмурно утром, с прояснениями днем, а к вечеру возможен дождь. Температура поднимется до +2...4 градусов днем, ночью столбик термометра опустится до 0...-2. Прогнозируется южный ветер 3,8 м/c с порывами до 10 м/c.

Среда, 20 марта, принесет в Киров дождь со снегом. Днем воздух прогреется до +1...2 градусов, к ночи не похолодает, температура останется около отметки в +1 градус. Ветер юго-западный.

«Мокрая» среда сменится снежным четвергом. Осадки возможны на протяжении всего дня, однако общее их количество не превысит 0,5 мм. В городе ожидается +1...3 градуса днем, к вечеру похолодает до 0...-2. Синоптики предсказывают несильный западный ветер.

Пятница будет самым холодным днем на этой неделе: температура не выше 0 , ночью -1... -3 градуса. Кировчан ждет снег на протяжении всего дня, ситуацию омрачает и юго-западный ветер с порывами до 12 м/c.

В выходные плюсовая температура вернется. Синоптики обещают днем +1...+3 градуса. Ночью -2...-3. В субботу пасмурно, вечером снег. А воскресенье, по информации Gismeteo.ru, может порадовать небольшими прояснениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировчанина наказали за попытку купить крупную партию наркотиков
В Нижегородской области заживо сгорел водитель кировского грузовика
Мошенник забрал деньги из кассы кировского отеля, представившись директором
Кировская областная больница должна выплатить 70 тысяч рублей чепецкому инвалиду
В Вятских Полянах третьеклассник случайно повесился на турнике для отжимания
В Кирове пройдет благотворительный марафон «Вятские холмы»
Администрация города Кирова: «Ремонт кировских дорог начнется в мае»
Рейтинг безработицы: в Кировской области из ста человек пять не работают
Общественник из РГО: кировские леса продадут китайской компании на 49 лет
Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский провел тренировочный сбор штаба компании
Сенатор от Кировской области Виктор Бондарев попросил вернуть начальную военную подготовку в школу
Фотограф Владимир Широков - о смерти Юлии Началовой: «Нет больше ее нежного голоса и светлого смеха»
В Кирово-Чепецке посреди дороги загорелся уазик ППС
В Кирове в 2019 году появится гериатрический центр
Трое кировчан порезали ножом посетителя магазина, а потом спрятались в подъезде
В июне в Урванцево построят велодорожку
В УФСИН опровергли слухи об инциденте в камере с девушкой, обвиняемой в убийстве своей 3-летней дочери
В Кировской области нашли бешенство у домашней собаки
Кировчане двое суток ищут потерявшегося пса
Кировчане помогли пассажиру и водителю выбраться из перевернувшейся посреди дороги машины
Суд отказал СКР в аресте депутата, представляющего Кировскую область в Госдуме
Погода в Кирове на выходные: ожидаются небольшие снегопады
Средняя заработная плата рабочих филиала «КЧХК» в 2018 году достигла 40,7 тысяч рублей
Взятка три миллиарда рублей: СКР просит суд арестовать депутата Госдумы от Кировской области
В Кирове, на улице Северо-Садовой, образовался кислотно-зеленый пруд
В Кирово-Чепецке открыли детский технопарк «Кванториум»