Сенатор от Кировской области Виктор Бондарев попросил вернуть начальную военную подготовку в школу

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-18T11:32:23+03:00

Сенатор возмутился тем, что у школьников нет военной подготовки. Фото: youtube.com/vmesterf

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Сенатор от Кировской области и председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на встрече с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой возмутился тем, что школьники не умеют метать гранаты и не имеют навыков военной подготовки. Видео с его словами опубликовали на YouTube.

- Почему убрали НВП (начальная военная подготовка - прим. ред.) из школы? - Задал вопрос сенатор министру. - Понимаете, что пацифист никогда не будет защищать Родину? Стихотворениями и кисточкой ее никогда никто не защитит! Ребенок должен знать, что есть присяга, и что ее нельзя нарушить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/697747" frameborder="0"></iframe> Сенатор Виктор Бондарев посетовал, что школьники боятся автоматов и не умеют метать гранаты.Бондарев предложил ввести НВП в курс ОБЖ для старшеклассников. Видео: youtube.com/vmesterf! другой источник

Бондарев посетовал, что дети сейчас боятся автомата и не умеют метать гранаты. Ольга Васильева на его возмущение ответила лаконично: мол, для малышей такую подготовку вводить не стоит, а для старшеклассников, пожалуй, надо.

После этого сенатор предложил объединить ОБЖ и НВП в один предмет и разделить программы.

ИСТОЧНИК KP.RU