Сенатор от Кировской области Виктор Бондарев попросил вернуть начальную военную подготовку в школу
Сенатор от Кировской области и председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на встрече с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой возмутился тем, что школьники не умеют метать гранаты и не имеют навыков военной подготовки. Видео с его словами опубликовали на YouTube.
- Почему убрали НВП (начальная военная подготовка - прим. ред.) из школы? - Задал вопрос сенатор министру. - Понимаете, что пацифист никогда не будет защищать Родину? Стихотворениями и кисточкой ее никогда никто не защитит! Ребенок должен знать, что есть присяга, и что ее нельзя нарушить.
Сенатор Виктор Бондарев посетовал, что школьники боятся автоматов и не умеют метать гранаты.Бондарев предложил ввести НВП в курс ОБЖ для старшеклассников. Видео: youtube.com/vmesterf! другой источник
Бондарев посетовал, что дети сейчас боятся автомата и не умеют метать гранаты. Ольга Васильева на его возмущение ответила лаконично: мол, для малышей такую подготовку вводить не стоит, а для старшеклассников, пожалуй, надо.
После этого сенатор предложил объединить ОБЖ и НВП в один предмет и разделить программы.
ИСТОЧНИК KP.RU