2019-03-18T10:48:25+03:00
Политика

Фотограф Владимир Широков о смерти Юлии Началовой: «Нет больше ее нежного голоса и светлого смеха»

Одно фото он так и не успел передать певице
Евгений ДЕМИХОВ
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Этот снимок Владимир так и не показал певице. Фото: vk.com/shirokov1968Этот снимок Владимир так и не показал певице. Фото: vk.com/shirokov1968
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Владимир Широков опубликовал на своей страничке в соцсети фотографию с одной из фотосессий Юлии Началовой. Известный фотограф, уроженец города Кирово-Чепецка скорбит о кончине певицы.

- На этом снимке Юлька со своим неизменным директором Андрюшкой Трофимовым, - пишет Владимир. - Они были долгие годы нераздельны, почти по-родственному, дружны! В апреле 2014 Андрюшки не стало. Другая болезнь победила. Несколько месяцев назад я обнаружил в своем архиве это их фото после какой-то фотосессии и все думал послать Юльке. Но не успел. Юльки больше нет! Нет больше ее нежного голоса, светлого смеха и человеческой теплоты!

Фотограф просит всех помолиться вместе с ним за покой души Юлии Началовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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