В Кирово-Чепецке посреди дороги загорелся «уазик» ППС
Машина вспыхнула прямо посреди улицы. Из-под капота повалил густой дым. Сотрудники полиции, ехавшие в авто, вышли из него и сообщили в МЧС. Другая машина ППС перекрыла дорогу. На улице образовалась пробка.
В Кирово-Чепецке загорелся УАЗ полицейских.Из-за ЧП перекрыли дорогу. Видео: vk.com/ky43_ubezhishe! другой источник
Вскоре на место происшествия приехали две пожарные бригады, они начали тушить авто.
Видео, на котором спасатели борются с возгоранием, разместили в группе «КУ43». Оно вызвало бурные обсуждения среди кировчан. Многие пользователи с сарказмом писали сообщения в духе: «Сгорели на работе». И лишь единицы заметили, что «когда вас будут избивать на улице, то никто не приедет спасать, потому что машина сгорела».
ИСТОЧНИК KP.RU