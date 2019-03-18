2019-03-18T11:39:05+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецке посреди дороги загорелся «уазик» ППС

Машину тушили две бригады спасателей
Евгений ДЕМИХОВ
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Две бригады пожарных тушили огонь. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheДве бригады пожарных тушили огонь. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Машина вспыхнула прямо посреди улицы. Из-под капота повалил густой дым. Сотрудники полиции, ехавшие в авто, вышли из него и сообщили в МЧС. Другая машина ППС перекрыла дорогу. На улице образовалась пробка.

В Кирово-Чепецке загорелся УАЗ полицейских.Из-за ЧП перекрыли дорогу. Видео: vk.com/ky43_ubezhishe! другой источник

Вскоре на место происшествия приехали две пожарные бригады, они начали тушить авто.

Видео, на котором спасатели борются с возгоранием, разместили в группе «КУ43». Оно вызвало бурные обсуждения среди кировчан. Многие пользователи с сарказмом писали сообщения в духе: «Сгорели на работе». И лишь единицы заметили, что «когда вас будут избивать на улице, то никто не приедет спасать, потому что машина сгорела».

ИСТОЧНИК KP.RU

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