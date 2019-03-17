В Кирове в 2019 году появится гериатрический центр

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-17T15:02:54+03:00

Его откроют на базе областного госпиталя для ветеранов войн

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Учреждение должно появиться до 1 мая 2019 года. Его построят в рамках национального проекта «Демография» для улучшения качества жизни людей старшего поколения. Гериатрические центры специализируются на лечении и профилактике болезней пожилых.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева, центр будет координировать работу всех гериатрических кабинетов региона. Андрей Вениаминович напомнил, что эта сфера начала развиваться в области с 2017 года.

В рамках федеральных проектов «Демография» и «Старшее поколение» с 2019 по 2021 годы в нашем регионе основам гериатрии, паллиативной помощи (улучшение качества жизни пациентов - прим. ред.) и медицинской реабилитации обучат почти 200 врачей и 80 медсестер.

ИСТОЧНИК KP.RU