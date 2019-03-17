2019-03-17T13:13:48+03:00
Происшествия

Трое кировчан порезали ножом посетителя магазина, а потом спрятались в подъезде

Их нашли росгвардейцы в доме на Октябрьском проспекте
Евгений ДЕМИХОВ
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Сотрудники росгвардии узнали приметы подозреваемых и нашли их. Фото: Управление росгвардии по Кировской областиСотрудники росгвардии узнали приметы подозреваемых и нашли их. Фото: Управление росгвардии по Кировской области
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Трое молодых людей поссорились с покупателем магазина. Один из них достал нож и несколько раз ударил мужчину. После этого все трое убежали из магазина.

- Пострадавшего доставили в больницу, - сообщили в Управлении росгвардии по Кировской области. - Приметы подозреваемых выяснили, посмотрев записи камер видеонаблюдения. Ориентировку передали всем патрульным.

Всех троих нашли в подъезде одного из домов на Октябрьском проспекте. Работник магазина опознал их. Их задержали и передали полиции. Выяснился и возраст подозреваемых. Всем им от 23 до 27 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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