2019-03-17T11:36:52+03:00
Общество

В Урванцево построят велодорожку в июне

Работы начнут после окончания учебного года
Евгений ДЕМИХОВ
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Дорогу планируют отремонтировать летомДорогу планируют отремонтировать летомФото: Александр ГЛУЗ
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Основной поток транспорта в микрорайоне идет по улице Энтузиастов. По приказу сити-менеджера она была временно обустроена плитами. Кроме того, время от времени эту дорогу подсыпают щебнем.

- Эта мера временная, - заявил глава администрации города Илья Шульгин. - Сейчас дорога просто сохраняется в проезжем состоянии. Кардинально изменить ситуацию может строительство новой дороги. В июне, по окончании учебного года, это строительство начнется.

По проекту дорога на улице Энтузиастов будет четырехполосной, на ней разместят велосипедные дорожки. Общая стоимость строительства этого объекта и дороги на улице Капитана Дорофеева составила 191 миллион рублей. Общая протяженность участков 1330 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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