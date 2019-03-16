В УФСИН опровергли слухи об инциденте в камере с девушкой, обвиняемой в убийстве своей 3-летней дочери
Кировские СМИ со ссылкой на соцсети сообщают о том, что находящейся в СИЗО матери, которая обвиняется в убийстве своей трехлетней дочери, причинили телесные повреждения острым предметом. «Комсомолка» проверила данные слухи.
- Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает, - сообщили в УФСИН по Кировской области. - Если бы была хоть какая-то опасность, то ее немедленно перевели бы в одиночную камеру.
Напоминаем, что девушка оставила свою дочь одну на несколько дней и ушла к подругам. Тело девочки нашла бабушка. Она-то и вызвала «скорую» и полицию.
В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та умирала в запертой квартире.Такая жестокость не укладывается в голове: горе-мамаша ушла в недельный загул, заперев трехлетнюю дочку без воды и пищи
Кстати, следствие по ее делу должно закончиться в апреле 2019 года, если не возникнет затруднений при проведении различных экспертиз.
ИСТОЧНИК KP.RU