В УФСИН опровергли слухи об инциденте в камере с девушкой, обвиняемой в убийстве своей 3-летней дочери

СЕГОДНЯ 13:43 2019-03-16T13:43:51+03:00

Если бы жизни и здоровью матери что-то угрожало, ее бы перевели в одиночную камеру

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Кировские СМИ со ссылкой на соцсети сообщают о том, что находящейся в СИЗО матери, которая обвиняется в убийстве своей трехлетней дочери, причинили телесные повреждения острым предметом. «Комсомолка» проверила данные слухи.

- Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает, - сообщили в УФСИН по Кировской области. - Если бы была хоть какая-то опасность, то ее немедленно перевели бы в одиночную камеру.

Напоминаем, что девушка оставила свою дочь одну на несколько дней и ушла к подругам. Тело девочки нашла бабушка. Она-то и вызвала «скорую» и полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/693704" frameborder="0"></iframe> В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та умирала в запертой квартире.Такая жестокость не укладывается в голове: горе-мамаша ушла в недельный загул, заперев трехлетнюю дочку без воды и пищи

Кстати, следствие по ее делу должно закончиться в апреле 2019 года, если не возникнет затруднений при проведении различных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU